Família de Ayrton Senna faz exigência à Netflix contra Adriane Galisteu

A família de Ayrton Senna teve uma exigência atendida pela Netflix em relação à série ficcional que homenageia os 30 anos da morte do tricampeão de Fórmula 1. Segundo o "Notícias da TV", a última namorada do piloto, Adriane Galisteu, terá sua importância reduzida na produção.

A decisão veio após um impasse que quase fez a Netflix desistir da produção. Viviane Senna, irmã do piloto e presidente do Instituto Ayrton Senna, não queria que houvesse menções à apresentadora da Record.

No entanto, os executivos da Netflix argumentaram que não seria possível contar a história de Ayrton sem mencionar Adriane, que esteve ao lado dele por mais de um ano até o dia de sua morte.

Para evitar conflitos com a família e espectadores, eles concordaram em incluir Galisteu na produção de forma reduzida. A atriz Julia Foti, que interpretará a ex-modelo, terá menos tempo de tela do que outras ex-namoradas de Senna. Além disso, ela não será retratada como a "viúva" do piloto.

Adriane já havia sido excluída do documentário "Senna por Ayrton", do Globoplay, e comentou que não foi ouvida pela produção. "Estou ansiosa sim como todo mundo está. Não vejo a hora de estrear e também quero assistir. Porém, vou assistir como ficção. A partir do momento que não participo do documentário com depoimento, entrevista, com a minha história, é uma ficção, concordam?", afirmou.