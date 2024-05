Ex-Matheus Mazzafera, Maya Massafera começa expor transição de gênero

Antes conhecida como Matheus Mazzafera, Maya Massafera está revelando detalhes da sua transição de gênero para os seus cinco milhões de seguidores no Instagram. No entanto, o perfil ainda não tem imagens dela.

Recentemente, Maya surpreendeu seus seguidores ao compartilhar partes de um documento revelando seu novo nome e o gênero feminino. A youtuber também optou por alterar a grafia de seu sobrenome para "Massafera", com dois "S", em vez de dois "Z".

Apesar de sua ausência nas redes sociais, ela fez uma breve aparição em abril para comentar sobre sua redesignação sexual, prometendo compartilhar a experiência com seus seguidores.

"Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe, mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar longe da internet e me tratar. Mas já vou voltar e quero contar e compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo", escreveu.

Além disso, a apresentadora fez um apelo aos seus seguidores, pedindo que não acreditassem em todas as informações divulgadas sobre ela. “Até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim, porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras", disse.