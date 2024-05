Ana Paula Renault aponta contradições de Davi Brito e faz críticas

Davi Brito foi alvo de críticas da ex-BBB Ana Paula Renault após anunciar que estava indo para a linha de frente na assistência às vítimas no Rio Grande do Sul. Segundo ela, as ações do baiano levantam dúvidas quanto à transparência e eficácia de sua ajuda.

"Informações muito desencontradas. Divulga o próprio Pix e não fala sobre prestação de contas. Está indo como voluntário e não sabe para onde. Falou que ganhou passagens de ida e de volta de uma empresa, agora afirma que foi ele quem comprou e que não tem a volta. Realmente fico sem entender. As cidades no Sul estão com toda a infraestrutura abalada, racionamento de água, comida, tudo. Ir para lá sem ser pelo programa de voluntários apenas tumultuará ainda mais a região", criticou a ex-sister.

Davi embarcou para o Rio Grande do Sul na madrugada desta quarta-feira (8). Em vídeo, ele explicou sua logística e os esforços que planeja realizar para ajudar as vítimas.

"Estou saindo do aeroporto agora em direção a Jaguaruna. Chegando lá, vou tentar fazer um transporte de água mineral em um caminhão até Canoas. Não tenho data para retornar. Estou indo lá para ajudar a salvar vidas, resgatar, cozinhar, atividades de primeiros socorros. O que precisar, estou colando dentro para ajudar aquele povo do Rio Grande do Sul a amenizar essa situação. União faz a força, nesse momento temos que nos unir", declarou.

Na web, internautas se dividiram entre críticas e apoio à Ana Paula. “E por que ao invés de questionar a ajuda, ela não vai lá ajudar também?”, disse uma pessoa. “Ele [Davi] só quer aparecer na mídia!”, argumentou outra. “Enquanto isso, quem está precisando de atenção é o povo do RS”, comentou mais uma.

Contudo, a situação no Rio Grande do Sul permanece crítica, com o boletim da Defesa Civil confirmando 95 mortos, 131 desaparecidos e 372 feridos até a tarde desta terça-feira.