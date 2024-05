Maitê Proença fica desconfortável ao relembrar treta com Faustão

Maitê Proença ficou desconcertada durante o lançamento da biografia de Susana Vieira, no Rio de Janeiro. Isso porque a atriz, que está viajando com seu espetáculo “O Pior de Mim”, foi questionada sobre o episódio em que Faustão expôs um problema familiar dela, durante participação no “Arquivo Confidencial”.

Em entrevista ao jornalista Marcos Bulques, Maitê contou que a peça narra a história da morte da sua mãe, Margot Proença, assassinada pelo marido, Eduardo Gallo, pai da atriz. O caso em questão era um segredo da vida pessoal de Proença, mas foi revelado no programa ‘Domingão do Faustão’, da TV Globo, em 2005.

Na época, Faustão convidou a atriz para participar do quadro famoso do programa e tornou público detalhes sobre o acontecimento trágico na família de Maitê. Após isso, a artista criou o espetáculo que tem viajado pelo Brasil. Na peça, ela conta o episódio em que o caso foi exposto em um programa de televisão, na tarde de domingo, mas não cita o nome do apresentador.

Proença então foi questionada se ainda guardava mágoa de Fausto Silva ou se já tinha perdoado o jornalista por causa de toda a exposição. Mas parece que a atriz não gostou de ser confrontada sobre o assunto e tentou desconversar.

Em resposta, Maitê disse: “Não, não vou falar disso não. Eu posso falar de determinados assuntos de forma poética, no teatro, no livro, mas eu não falo de determinadas coisas numa entrevista, nem numa mesa de bar”.