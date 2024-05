Babal Guimarães se pronuncia sobre traição a Cris Monteiro

Babal Guimarães decidiu se pronunciar nesta quarta-feira (08), após ser acusado de trair Cris Monteiro mais uma vez. A influenciadora bloqueou o ex-companheiro após vazar um print onde o influenciador aparece flertando com uma outra mulher, enquanto ainda estava comprometido.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Babal começa: “Gente, eu to evitando polêmica, o máximo do máximo que vocês não tem noção. Eu até evito de ficar falando, de ir lá comentar, justamente porque eu prefiro ficar sem qualquer tipo de polêmica sobre mim. Infelizmente nesse caso eu tenho que falar com vocês”.



O influenciador também disse que o relacionamento com Emily não tem mais volta e pediu que os fãs respeitem o novo relacionamento com Cris Monteiro. Em seguida, Babal Guimarães disse que o término com Emily não foi motivado pelo romance com Cris.

No pronunciamento, ele continuou: “Vocês não vivem a vida da gente, não sabem as dores da gente. Para vocês terem noção, esse mês vou fazer um ano com a Cris, e mesmo assim tem gente achando que a gente [ele e Emily] vai voltar. Não tem como. O meu antigo relacionamento não vai voltar”.

Essa não foi a primeira vez que Babal é apontado como infiel. O influenciador já traiu Cris inclusive com três garotas de programa. O relacionamento do casal era marcado por brigas e promessas de mudança, da parte de Guimarães.