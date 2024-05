Bruno Mars é vetado no Rio de Janeiro pelo prefeito; Entenda

A vinda de Bruno Mars ao Brasil, em outubro deste ano, tem dado o que falar. Contudo, após ingressos esgotarem em poucas horas para o evento previsto para acontecer no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, pegou a todos de surpresa. O político revelou que não autorizou e, pior, não pretende autorizar que os shows aconteçam nos dias 4 e 5 de outubro.

O motivo do veto? O primeiro turno das eleições municipais, previsto para acontecer no dia 6 de outubro. "O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos", escreveu Paes nas redes sociais.

Além disso, na sequência, o prefeito do Rio deixa claro que não pretende mudar sua decisão. "A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições". Ele revela, ainda, que a produtora responsável pela realização do evento teria sido avisada sobre o empecilho.

"Informamos isso à produção do show do artista Bruno Mars no mesmo dia da divulgação da data do dia 04 de outubro para o show no Rio de Janeiro. [...] Se os avisos dados não foram suficientes, que essa publicação sirva para não se imaginar que vai se criar uma situação irreversível. Fora desse período, será uma honra receber o artista Bruno Mars na cidade do Rio", completa o político através de uma publicação na Rede X, antigo Twitter.

Os ingressos para o primeiro show de Bruno Mars no Rio de Janeiro, no dia 4/10, esgotaram em cerca de uma hora. Assim, a produção resolveu abrir uma data extra no dia 5/10, véspera da eleição. As vendas dos ingressos da nova data estavam previstas para começar nesta quinta-feira (9). Contudo, o pronunciamento de Eduardo Paes não menciona nada sobre a segunda data do show.

