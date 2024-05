Belo rompe silêncio após ser exposto bancando amante

O cantor Belo usou as redes sociais para se pronunciar sobre os boatos de traição durante seu casamento com Gracyanne Barbosa, que chegou ao fim em abril após mais de 15 anos juntos. O artista lamentou especulações em um “momento delicado”.

De acordo com o portal LeoDias, Belo estaria envolvido em um relacionamento extraconjugal com a influenciadora e empresária Rayane Figliuzzi, de 26 anos, a quem teria presenteado com um carro zero. “A rapidez com que as especulações se espalham, baseadas em informações e boatos sobre este momento delicado da minha vida, é impressionante", iniciou o cantor pelos Stories.

“Infelizmente, negar ou explicar não adianta, pois cada pessoa acredita em sua própria versão da verdade”, continuou Belo. "Fico imaginando até onde isso pode chegar, qual será o limite. Somente o tempo dirá, e cabe a mim apenas cuidar das feridas e conviver com as cicatrizes. Assim é a natureza humana", concluiu.

Contudo, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, Gracyanne reagiu com surpresa diante da suposta amante do pagodeiro. "Que sejam felizes. [Se ele está em outro relacionamento] para mim, é uma novidade! Estamos separados. Obviamente nos falamos quando necessário, mas não sobre vida pessoal", disse.

Ainda segundo o colunista, a musa fitness descobriu recentemente sobre a existência de uma amante de Belo e ficou chateada por ter se sentido culpada pelo envolvimento com Gilson de Oliveira. Ela parou de seguir e bloqueou o ex-marido nas redes sociais.