Felipe Neto quer adotar cavalo resgatado em telhado em Canoas

Felipe Neto usou as redes sociais nesta quinta-feira (9) para pedir a adoção do cavalo Caramelo. O animal que estava ilhado em cima de um telhado, em Canoas, no Rio Grande do Sul, foi resgatado hoje pelo Corpo de Bombeiros e voluntários.

O cavalo teve o nome escolhido por internautas, após comoção generalizada. Caramelo ficou pelo menos cerca de vinte e quatro horas em cima de um telhado, sem conseguir se locomover por conta da enchente que tomava conta do local.

O influenciador então escreveu: “Caramelo é uma égua! Comuniquei que quero adotá-la, mas estão pesquisando se ela já tem dono. Se me permitirem, darei tudo do melhor possível para ela... E seu nome será Caramela. Vamos aguardar e confiar nos veterinários, pois ela ainda está em risco".

Vale lembrar que o equino na verdade é um cavalo. Inicialmente, os bombeiros que participaram do resgate, disseram que se tratava de uma égua, mas durante consulta com um veterinário, constatou-se o contrário.

Alem de Felipe Neto, quem também se mostrou interessada em adotar o animal foi Giovanna Ewbank: “Espero que você se recupere logo, Caramela. E imagino que muitos devem querer te dar um lar e amor, mas saiba que se você quiser nós aqui em casa também queremos te dar amor e uma lar!”.