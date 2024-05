Ana Maria Braga detona quem pede doações ao RS com pix particular

A apresentadora Ana Maria Braga fez fortes críticas às pessoas que estão divulgando Pix de conta pessoal para pedir doações ao Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira (9). O estado está em calamidade pública após os temporais e enchentes.

Durante o programa “Mais Você”, da TV Globo, Ana Maria citou a plataforma “Para Quem Doar”, um site que mostra as organizações confiáveis para doações. “Lá tem um guia das organizações confiáveis que estão recolhendo doações e vai chegar para quem precisa. Por lá, você tem certeza disso”, disse.

No entanto, seu tom se tornou mais incisivo ao denunciar o que ela caracterizou como "má-fé" por parte de algumas pessoas. “Por incrível que pareça, tem gente que quer passar a gente de bobo e louco. Eles não têm capacidade para pensar”, disse. “Tem gente que não tem pudor, né?”, declarou Louro Mané na sequência.

Ana Maria discordou da observação do parceiro e intensificou sua crítica. “Não tem vergonha na cara, pudor é muito bonzinho. Malandros mesmo, que vão lá, falam que ‘precisa de doações’ […] tem que checar!”, concluiu.

Na web, internautas interpretaram o comentário como uma indireta ao ex-BBB Davi Brito, que está arrecadando doações por meio de sua conta pessoal.

“Perseguição com Davi”, disse uma pessoa. “Vários artistas e influenciadores usaram Pix pessoal para fazer arrecadação, mas o Davi pelo visto cometeu algum crime e não pode. O povo reclama de quem realmente ajuda. Bom mesmo é de quem espalha fake News, esses ela não critica”, comentou outra. “Eu fiz [o Pix] para a conta pessoal de Davi e não me arrependo. Ele está lá postando todas as notas fiscais”, afirmou mais uma.