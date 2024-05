Após desembarcar no RS, Davi questiona: "cadê o Matteus?"

O campeão do BBB 2024, Davi Brito, chegou ao Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (9) para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o estado. No entanto, seu desembarque ficou marcado por uma alfinetada em outro participante.

Davi foi recepcionado por uma fã, que demonstrou seu carinho. “Eu te amo tanto. Nem acredito, eu vim aqui só para te ver, sério”, disse. O baiano agradeceu e questionou: “Cadê o Matteus?”, dando risada.

A fã rebate dizendo que não quer saber do Alegrete, e sim do seu ídolo. “Que Matteus, eu vim aqui por conta de ti”, finalizou. Matteus Amaral, que é gaúcho, está em Manaus, onde tem passado os dias com Isabelle Nogueira, seu affair no reality.

Contudo, o comentário do ex-BBB não foi bem recebido pelos internautas, que alegaram que sua ida ao Rio Grande do Sul é por ego. “Davi sendo Davi, simplesmente! Quer sempre aparecer, sempre desnecessário e insuportável”, disparou uma pessoa. “Ele quer brincar de quem ajuda mais”, disse outra. “Ridículo, Matteus fez uma vaquinha de vários milhões [para ajudar as vítimas]”, completou mais uma.

Mesmo longe de sua terra natal, Matteus Amaral promoveu uma campanha de arrecadação, que já ultrapassa R$ 60 milhões em doações. O dinheiro está sendo destinado para ajudar escolas, abrigos e entidades assistenciais.

Além disso, o ex-brother fez uma transmissão ao vivo no Instagram nesta quarta-feira (8) para responder às críticas que tem recebido. "Se não vai ajudar então não atrapalha. Não fique fazendo comentários desagradáveis, se coloquem no meu lugar. Eu estou fazendo tudo para ajudar.", disse Matteus.