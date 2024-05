Ex-Matheus Mazzafera posa como Maya Massafera pela primeira vez

O ex-Matheus Mazzafera fez a primeira aparição na web, nesta quinta-feira (9), após passar pela cirurgia de redesignação sexual e se submeter a mudança de gênero. Maya Massafera é a nova identidade escolhida.

Na publicação feita na rede social, ela escreve: “Prazer, Maya!”. A influenciadora postou uma sequência de fotos com o resultado da mudança de gênero. Maya aparece com cabelos longos e lisos, calça jeans e salto alto.

Internautas deixaram comentários na publicação da influenciadora: “Maravilhosa, inspiração!”. “Meu Deus, irreconhecível, que linda!”. “Toda felicidade e acolhimento nessa nova fase”. "Seja bem-vinda a nova fase".

Além disso, alguns fãs ficaram surpresos com o novo visual. "Eu vi e fiquei: não lembro de ter segudi, agora eu entendi! Ficou maravilhosa". "Olhei e pensei, ué, eu seguia essa pessoa?". "Eu vi a foto e pensei: conheço essa pessoa? Uauuuu!".

Maya Massafera, de 43 anos, passou por alguns procedimentos durante o processo de transição. Alguns deles foram: procedimentos de feminilização facial, cirurgia plástica para suavizar traços, e também a colocação de silicone nos seios.

Relembre:

Em abril, após surgir burburinhos na internet de que Matheus Mazzafera teria passado por uma transição de gênero, o influenciador, na época, revelou: "Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe... Mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar longe da internet e me tratar. Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo".