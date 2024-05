Justin Bieber e Hailey anunciam primeira gravidez

Bebê a caminho! Justin e sua esposa, Hailey Bieber, estão a espera do primeiro filho. O casal anunciou a gestação nesta quinta-feira (9), através das redes sociais. A gravidez da modelo já vinha sendo especulada há alguns meses.

Justin Bieber e a modelo publicaram uma sequência de fotos e até mesmo um vídeo, de um ensaio fotográfico. Hailey aparece de vestido branco e já com a barriguinha à mostra. Na legenda, os dois só marcaram o nome do usuário do Instagram, um do outro.

O anúncio deixou os fãs em êxtase, que escreveram: “Que lindos! Justin vai ser o pai mais babão do mundo”. “Mal posso esperar, estamos ansiosos”. “Uau! Pequeno Bieber está a caminho”. "Não consigo decifrar o que to sentindo, meu Deus"

Vale lembrar que no início deste mês, a modelo foi flagrada passeando ao lado de Justin, com vestido bem larguinho e aumentou os indícios na internet de uma possível gestação. Na época, fãs do casal apontaram que o jeito de andar de Hailey estava diferente.



Além disso, em abril, Hailey compartilhou uma foto em frente ao espelho, em que estava com a barriga de fora e os fãs também especularam uma possível gravidez, após analisarem a imagem. Isso porque o umbigo da modelo estaria diferente, quando comparado a outros registros anteriores publicados pela artista.