Pedro Scooby se contamina com água das enchentes no RS

Pedro Scooby revelou que está com um problema de saúde causado pelo contato com a água das enchentes, no Rio Grande do Sul. O surfista revelou que precisou tomar vacina contra leptospirose e desenvolveu complicações no pé.

Em um desabafo, Scooby explicou: “Para quem não sabe, a água que a gente entra tem bicho morto, passou gente morta, tem milhões de bactérias”. Em seguida, ele relatou sobre o quadro de saúde: “meu pé está cheio de pereba por sinal”.



O surfista também contou que visitou abrigos para saber quais outros lugares ainda precisam de ajuda e revelou que um amigo irá enviar cerca de 300 toneladas de remédios para o Rio Grande do Sul, além de equipes de segurança, drones e outros mantimentos.



Scooby afirmou: “Eu vim aqui falar que eu também visitei um abrigo hoje. Nesse que eu visitei, as pessoas estão sendo muito bem tratadas. Mas sei que outros estão passando dificuldades. Mas estou procurando esses outros que estão mais precisando. Fiquei hoje muito focado nisso, conversando com muitas pessoas, porque agora está chegando uma fase nova, que é o fim do resgate e começar a cuidar dos abrigos”.



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Grande guerreiro! Um ser humano que merece o respeito e a gratidão por ter salvado vidas”. “Esse cara resgatou muitos, muitos animais e levou comidas e medicamentos para pessoas ilhadas”. “Nós gaúchos jamais vamos conseguir retribuir o que ele nos ajudou. Graças a você, centenas de vidas foram salvas! Ninguém vê o quanto é perigoso, e não digo sobre a correnteza da água”.