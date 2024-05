Repórter da Globo é expulso de abrigo no RS após ataque ao vivo

Equipe da Globo é hostilizada ao vivo durante cobertura de enchentes no Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução Instagram)

Não está nada fácil para a TV Globo realizar a cobertura da tragédia envolvendo as enchentes e chuvas no Rio Grande do Sul. Depois de William Bonner ter sido hostilizado em Porto Alegre, agora foi a vez de um repórter da emissora. Estamos falando do jornalista Eduardo Paganella.

O profissional estava ao vivo mostrando um abrigo montado para receber animais resgatados no RS, quando alguns dos voluntários começaram a atacar a emissora, chamando de "Globo Lixo". "É um trabalho muito bonito que está sendo feito por aqui, somente por voluntários, realizando esse trabalho para ajudar os animais que estão numa situação pior", falou o funcionário da RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, enquanto a emissora era hostilizada ao vivo.

Neste momento, o jornalista, que chegou a começar a entrevistar um dos voluntários, rapidamente encerrou sua participação e disse que voltaria depois que os ânimos se acalmassem. Mas, antes disso, algumas pessoas conseguiram mostrar o dedo médio para a câmera, em represália à emissora, enquanto a transmissão ainda estava no ar.

Equipe da Globo é expulsa de abrigo

Contudo, a situação não ficou mais calma, pelo contrário! Após o repórter sair do ar, ele e a equipe que o acompanhava foram expulsos do local com muitas vaias. E esta não é a primeira vez que uma equipe da Globo é hostilizada pelo povo no Rio Grande do Sul.

Também nesta semana, o apresentador William Bonner, que está apresentando o Jornal Nacional diretamente de Porto Alegre com a cobertura das enchentes, foi hostilizado no local onde estava trabalhando. Entretanto, o apresentador evitou bater de frente e tentou ignorar os ataques.

O apresentador teve que lidar com a revolta de um morador, que teceu duras críticas à Globo e despejou toda sua indignação diretamente no jornalista. A atitude do rapaz deixou Bonner visivelmente desconfortável e constrangido com a situação.