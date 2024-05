Luisa Mell fratura costelas em resgate de cão no RS

Luisa Mell divulgou nesta segunda-feira (13) que terá de se afastar do trabalho voluntário no Rio Grande do Sul após quebrar duas costelas durante o resgate de um cachorro afetado pela enchente.

“Duas costelas quebradas, por isso não estava mais aguentando de dor. Diante de tanto sofrimento, continuei os resgates mesmo com a dor insuportável que estava, mas teve uma hora que os remédios fortíssimos já não faziam mais efeito”, escreveu.

A ativista afirmou que tentou retornar aos trabalhos. No entanto, ela foi proibida pelo médico. “Queria saber quando poderia voltar, mas o médico me proibiu. E alertou que uma pancada neste local poderia ser fatal agora. Confesso que não sabia que era tão grave. Poderia ter perfurado algum órgão", contou.

Além disso, Luisa Mell disse estar triste por não poder mais atuar na linha de frente, mas que sua equipe seguirá nos resgates.

A ativista anunciou que vai lançar a campanha “Adote um protetor do RS”, para que seus seguidores possam adotar os animais resgatados sem dono.