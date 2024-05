Personal pivô de separação de Belo defende Gracyanne

Gilson de Oliveira se pronunciou nesta terça-feira (14), sobre a polêmica envolvendo seu affair com Gracyanne Barbosa, enquanto a musa fitness ainda era casada. O personal saiu em defesa da musa fitness, enquanto respondia uma caixinha de perguntas do Instagram.

Após abrir um espaço para os fãs fazerem perguntas, um internauta pontuou:“Você, em suas entrevistas, sempre foi super delicado para não expor a Gracyanne. Sempre notei isso, a respeitou”. Gracyanne tem sido atacada pelo envolvimento com Gilson.



O personal então respondeu respondeu: “Sempre vou tratá-la com respeito. Por isso, nunca saiu nada da minha parte. Por isso que eu não me pronunciei falando ou atacando alguém”. Eu mantenho respeito sim, porque ela é uma mulher admirável, tem muitos fãs e a galera que torce por ela sabe o quanto o coração dela é bom”.

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa admitiu ter se envolvido com Gilson enquanto ainda estava casada com Belo. A influenciadora explicou que o casamento estava com problemas e que logo após trair o cantor, se arrependeu porque percebeu que o magoou.

Nas redes sociais, internautas escreveram: “Pelo menos ele não culpou ela”. “Defendeu ela, será que ainda tem sentimento?” “Parabéns pela atitude, ninguém pode julgar”. "Será que o Belo faz uma nova música agora?".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)