Viih Tube e Eliezer: bastidores do chá revelação do segundo filho

Viih Tube e Eliezer compartilharam com fãs o sexo do segundo filho, será um menino. A revelação foi feita através de um chá revelação, em São Paulo, com transmissão ao vivo para os seguidores, no último domingo (12). O que ninguém sabe é que apesar do evento ter sido feito de forma mais intimista, para poucas pessoas, a montagem durou cerca de dez horas

Em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo conversou, a responsável pela festa, Mariana Vazquez, revelou detalhes dos bastidores do chá revelação: "Foi chegando o momento da revelação e a assessoria remanejou o salão para que o local ficasse em forma de auditório e os convidados assistissem as brincadeiras. A decoração foi movida para trás do palco, deixando o espaço livre para a participação da família na live. As cadeiras, que antes estavam com as mesas, foram movidas para a frente do palco em formato plateia. Tudo sem a percepção dos convidados".



Além disso, Mariana também comentou sobre as brincadeiras do chá e garantiu que não faltou animação: "Os convidados experimentaram papinhas e tinham que acertar o sabor, teve quem trocava a fralda do bebê mais rápido, rolou a dinâmica da colher e do garfo e, por fim, a brincadeira do crush, na qual familiares vendados tinham que passar batom e acertar o alvo, que era a boca do crush foto impressa em papel grande".



Contudo, após o fim das dinâmicas, a equipe convidou Viih Tube e Eliezer para entrar na bola onde aconteceria a revelação. A descoberta foi feita com um show de luzes e balões revelando a cor do sexo do bebê. Vazquez declarou: "Os pais foram vendados e entraram na bubble house junto com a primogênita, Lua. Foi incrível! Sem nem imaginar o resultado, soltamos a contagem regressiva e aconteceu um show de luzes, com efeitos especiais, gelo seco, e muita gritaria, todos gritavam após ver a iluminação do salão: 'é menino'. Como eu era a única que sabia o sexo bem antecipado ali, comprei a primeira roupinha de menino e entreguei para a Viih na hora. Foi pura emoção quando ela viu que o lookinho com estrelas em homenagem a irmã, Lua".



Por fim, a assessora do evento afirmou: "Guardar esse segredo foi especial, ainda mais eu sendo mãe de menino. A revelação ser no Dia das Mães fez todo sentido e significado para mim, assim como poder presentear a nova mãe de menino do pedaço com a primeira roupinha azul também. Evento entregue com sentimento de missão cumprida, que contou com a diferença de exatamente um mês do aniversário de 1 aninho da Lua. Fizemos essa festa de chá revelação em tempo recorde".