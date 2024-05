Gracyanne Barbosa vai lançar linha de lingerie

Gracyanne Barbosa tem vivido uma fase bastante conturbada, devido à separação do cantor Belo. Contudo, se a vida amorosa da musa fitness está bem abalada, a vida profissional vai de vento em popa. Com a agenda cheia de trabalhos publicitários, Gracyanne se prepara para lançar seu mais novo projeto.

A coluna Mariana Morais descobriu que Gracyanne começou uma nova parceria e vai lançar sua própria linha de lingerie. E, mais: ela já começou a dar spoiler de seu novo empreendimento. Na última quarta-feira (15), a musa fitness compartilhou algumas fotos nos stories de seu Instagram vestindo apenas lingerie e mostrando o corpão.













As peças que aparecem nas imagens já são da nova linha que ela deve anunciar em breve para os fãs. Recentemente, inclusive, Gracyanne Barbosa se viu em meio a uma nova polêmica, após ser noticiado que ela estaria de mudança para São Paulo e morando em um apartamento de apenas 18 metros quadrados.

No entanto, em entrevista à Revista Ela, do jornal O Globo, a musa fitness desmentiu a informação e afirmou que continua residindo no Rio de Janeiro. Segundo ela, o apartamento de 18 metros faz parte de uma ação publicitária que ela fez com uma marca.

Sobre a separação de Belo

Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram o fim do relacionamento em 18 de abril deste ano, após 16 anos juntos. Na época, a influenciadora chegou a afirmar que ainda amava o ex-marido. “O amor não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo, para colocar a vida, o coração e os pensamentos em dia”, disse.