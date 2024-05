Gabigol é flagrado ‘traindo’ torcedores do Flamengo e acaba exposto

Gabigol se envolveu em mais uma polêmica nesta quinta-feira (16), após uma imagem viralizar nas redes sociais mostrando o jogador vestindo a camisa do Corinthians. Contudo, a foto gerou indignação entre os flamenguistas, que chegaram a pedir o afastamento do atleta.

Na imagem, Gabriel Barbosa aparece sentado em uma mesa com bebidas alcoólicas, ao lado de dois funcionários do departamento de futebol do Flamengo – um roupeiro e um supervisor.

Será que a cervejinha tava gelada? pic.twitter.com/QpBGtqS4ub — Luis Fabiani (@luissfabiani) May 16, 2024

A repercussão foi imediata, com torcedores rubro-negros expressando sua revolta no Instagram do craque. “Se for verdade [a foto], você perdeu sua idolatria”, comentou um seguidor. “Você tem todo direito de fazer o que quiser da sua carreira, mas desrespeitar uma nação que te apoiou não tem perdão. Pode pegar suas coisas e vazar!”, disse outro. “Decepcionante a maneira que você vai sair do Flamengo, de ídolo a odiado. Vestir a camisa de outro clube? Isso não se faz”, lamentou mais um.

Por outro lado, a assessoria de Gabigol negou a veracidade da imagem. “Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros doFlamengoque são seus amigos também. A foto não é verdadeira”, diz a nota.

Além disso, o empresário do jogador, Júnior Pedroso, afirmou que a foto foi editada. “Estamos tentando descobrir primeiramente quem tirou a tal foto do Gabriel e, assim, vamos descobrir para quem foi enviada a editada. Temos que achar o culpado para ter uma defesa sólida. Falei com três pessoas que estavam lá e desmentiram. Ele mesmo desmentiu”, disse Pedroso ao ge, da TV Globo.

No entanto, dentro do clube acreditam na autenticidade da imagem. O Flamengo planeja se reunir com Gabigol para discutir o assunto. Vale lembrar que o contrato do ídolo está próximo do fim, e a partir de junho, ele poderá assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe.