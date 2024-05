Bruna Marquezine e Bruna Biancardi são confundidas pela mídia internacional

Bruna Biancardi marcou presença no Festival de Cinema de Cannes, na França, nesta quinta-feira (16). No entanto, a participação da modelo foi marcada por um equívoco: uma agência de fotos internacional a confundiu com Bruna Marquezine, outra ex-namorada de Neymar Jr.

Segundo o perfil 'Segue a Cami', a agência publicou as fotos de Biancardi na mesma pasta de registros de Marquezine, que recentemente esteve no tapete vermelho do Met Gala 2024. O erro reacendeu a discussão sobre a semelhança física entre as duas Brunas.

Contudo, os internautas dividiram opiniões nas redes sociais, comparando a beleza de ambas. “Biancardi tem elegância e discrição, coisa que a Marquezine, com looks vulgares, não tem”, opinou um seguidor. “A Marquezine é mais natural e mais delicada”, rebateu outro.

Além disso, as críticas também foram direcionadas à agência de fotos pela gafe cometida e à tentativa de criar rivalidade feminina. “Eles só sabiam que era a Bruna do Neymar, o sobrenome não importa”, apontou uma internauta. “Elas não têm absolutamente nada a ver, mas as pessoas insistem nessa rivalidade, nessa comparação doentia. Gente, pelo amor de Deus, deixem as pessoas em paz”, disparou outra. “A postagem não é nada inocente, óbvio, mas me espanta ver tantas mulheres criticando a imagem de outras. Lamentável esses comentários”, escreveu mais uma.

Biancardi, que é mãe de Mavie, filha de seu relacionamento com Neymar, encerrou o namoro com o jogador no final do ano passado, após polêmicas de traição. Marquezine, por sua vez, teve um namoro de idas e vindas com o craque, que terminou em 2018.