Tony Ramos passa por nova cirurgia após descoberta dos médicos

Internado desde a última quinta-feira (16) no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, Tony Ramos precisou passar por uma nova cirurgia. Depois de realizar um procedimento de emergência para drenar um sangramento intracraniano, o ator precisou se submeter a uma nova cirurgia pelas mãos do renomado neurocirurgião Paulo Niemeyer.

Um novo boletim divulgado na noite deste domingo (19) mostra que os médicos descobriram novos hematomas no cérebro do artista. "O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de hoje (19/05), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos", informa o boletim.

Ainda de acordo com o comunicado, Tony Ramos passa bem após a nova cirurgia. "O paciente encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos", conclui o boletim médico do ator. No começo deste fim de semana, Tony havia recebido alta do CTI.

Primeiros sintomas nos bastidores de novela

Conforme a coluna Mariana Morais antecipou, Tony Ramos começou a dar os primeiros indícios de que algo estava errado nos bastidores das gravações da novela "Terra e Paixão", da Globo. Na época das gravações, o ator costumava se queixar constantemente de fortes dores de cabeça. Além disso, quem trabalhava diretamente com ele pôde perceber algumas bruscas mudanças de humor.

O ator também chegou a reclamar em uma reunião, conforme antecipado por esta colunista, que estava se sentindo um pouco sobrecarregado com a quantidade de cenas gravadas em um curto intervalo de tempo. Nos bastidores, muita gente achava estranho as repentinas mudanças de humor do ator e até a breve queixa sobre o excesso de trabalho, uma vez que Tony Ramos tem como marca registrada em seus 60 anos de carreira a simplicidade, bom humor, empatia, generosidade e muitos outros adjetivos que sempre o engrandeceram como profissional de conduta impecável.