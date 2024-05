MC Daniel abre o jogo sobre romance com ex de Rennan da Penha

MC Daniel deu fim aos burburinhos e assumiu que está conhecendo melhor Lorena Maia. Os dois têm sido flagrados juntos com frequência. A influenciadora já viveu um romance com o jogador Vinícius Jr. e com o funkeiro Rennan da Penha.

Contudo, em entrevista ao jornalista Leo Dias, na noite da última quinta-feira (17), o cantor revelou que ele e Lorena Maia ainda não estão namorando. MC Daniel declarou: "Estou conhecendo alguém melhor, estou me permitindo".



Em seguida, o funkeiro confirmou que a sortuda se trata de Lorena: "Sim, é verdade. É uma menina fantástica, preta, que saiu de favela, que é empresária, que é modelo, atriz”. E continuou: “Eu a admiro demais, ela é muito forte. Meu sonho é namorar (...) Ela é posturada”.



Vale lembrar que a aproximação dos dois não é tão recente assim. O romance já teria começado há algum tempo. Isso porque o artista já mostrou a presença de Lorena em algumas gravações, e a jovem faz questão de não esconder a passagem pelas cidades em que Daniel cumpre agenda.



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Achei que ela e o Renan nunca iam se separar depois de tudo, chocada”. “Shippo horrores”. “Acho que eles combinam muito”. “Os dois são maravilhosos, já shippo”.