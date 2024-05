Apresentador do SBT adota cachorro que o abraçou em transmissão ao vivo

Paulo Mathias realizou um gesto digno de aplausos. Após viralizar um vídeo em que o jornalista aparece sendo surpreendido pelo carinho de um cãozinho, no Rio Grande do Sul, o comunicador decidiu adotar o animal.

Nas imagens, é possível ver o momento em que Paulo estava fazendo uma entrada ao vivo, quando o animal abraçou sua perna espontâneamente, arrancando suspiros dos telespectadores e emocionando as apresentadoras.

Contudo, apesar do cachorro ter aparentemente amado o jornalista, ainda era preciso descobrir se ele estava sozinho. “Eu tinha dito pra vocês que ele tinha um tutor. No meio do caminho, o tutor dele entrou na lista dos desaparecidos. Então eu queria dizer pra vocês que ele está vindo pra São Paulo e na segunda-feira a gente vai apresentar ele pra vocês”, disse Paulo.

Em seguida, o jornalista falou sobre os trâmites necessários para a adoção: “Já conseguimos transportar ele de São Leopoldo para Porto Alegre, agora ele está num hotelzinho em Porto Alegre e agora a gente está num desafio logístico”.

Por fim, Mathias explicou: “Só pra vocês entenderem, ele não tinha vacina nenhuma, ontem ele tomou duas". E acrescentou: "E o aeroporto só permite que o cachorro voe com um certificado de vacinação de 30 dias”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chega Mais (@chegamaissbt)