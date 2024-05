Marlene Mattos obrigava Paquitas a ficarem nuas em reunião

A ex-paquita Cátia Paganote fez uma revelação surpreendente envolvendo a diretora Marlene Mattos, referente ao período em que trabalhou como assistente de palco no programa "Xou da Xuxa", nos anos 90.

Atualmente no reality show "A Grande Conquista", da Record TV, Paganote contou que precisou ficar nua em uma reunião de emergência organizada pela diretora. Contudo, ela e suas colegas eram menores de idade.

"Uma vez, todo mundo dormindo em casa, meia-noite, uma hora da manhã, Marlene ligou para a casa de cada uma, mandou todo mundo ir para a casa dela: reunião aqui agora. Uma morava lá em [Duque de] Caxias. Ela morava lá na Lagoa. Chegando lá, ela falou: 'agora fica todo mundo pelada que eu quero ver quem está gorda'. Eu tinha 12 anos de idade", desabafou.













Além disso, Cátia não foi a única ex-paquita a expor situações constrangedoras com Marlene Mattos. Bianca Rinaldi, que também fez parte do grupo, já compartilhou suas experiências sobre os bastidores do programa.

"Momentos de humilhações, vamos falar assim. Tive alguns, sempre relacionados ao peso. Acho que teve uma vez relacionado ao peso, que não foi legal, porque a Marlene sempre expunha", relembrou Bianca em entrevista.

No segundo semestre de 2024, a Globoplay vai lançar o documentário “Para Sempre Tão Bom”, que contará as histórias por trás da vida das ex-paquitas. Segundo a colunista Fábia Oliveira, Marlene Mattos aceitou participar do projeto, mesmo após os escândalos envolvendo algumas delas.