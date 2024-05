Henrique e Juliano levam cachorro de Nattan embora após festa

Nattanzinho foi surpreendido na manhã desta segunda-feira (20). O cantor, que deu uma festa em sua casa, no Ceará, no último domingo, ficou assustado quando acordou e não encontrou seus cachorros. Isso porque os cães foram levados pela dupla sertaneja Henrique e Juliano, para o Tocantins.

Contudo, a situação não passou de um trote que Henrique e Juliano quiseram dar no amigo, por ter dormido no meio da festa. A dupla sertaneja fez o relato através das redes sociais: “Eu vou levar os dois, o limite é zero. O Nattan dormiu e não cuidou de nós. Ficamos sete horas na casa dele e ele não cuidou. Estou levando a ração e chinelo também. Ele vai buscar os cachorros depois, mas eles não vão querer”.



Entretanto, Nattanzinho ficou em choque ao ver a cena dos seus cães no jatinho com Henrique e Juliano. Ele declarou: “Os caras são maluco, mano. Que loucura é essa? Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros?” “Os meninos vieram beber aqui em casa e eu vim dormir. Vocês acreditam que eu acordei e vi uma foto que eles levaram meus cachorros? Que caras doidos. Levaram meus cachorros, mano”.



Apesar disso, Henrique decidiu esclarecer o episódio, também através das redes sociais. "Olha, Nattan, quando a gente chama as pessoas pra ir pra casa da gente, a gente cuida das pessoas, recebe e não dorme. Limite seu é zero né? No limite zero você foi dormir, ou seja, você não cuidou das pessoas… então, nós vamos cuidar dos seus cachorros, tchau! Eles vão lá pra Fazenda”.



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Os cachorros indo tirar umas férias na fazenda”. “Esses caras são loucos demais, eu amo”. “O melhor de tudo são os cachorros super de boa”. “Eu tô rindo muito”.



QUE LOUCURA! Henrique e Juliano vão para resenha na casa de Nattan e levam os cachorros dele embora. pic.twitter.com/CRYrdb0zTO — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 20, 2024