Jenny Miranda engata novo romance; Saiba com quem

Jenny Brito Miranda usou as redes sociais para mostrar que a fila andou. A influenciadora posou ao lado do seu novo amor e enlouqueceu os fãs. Ela não tinha assumido nenhum novo affair desde o fim de seu casamento com Fábio Gontijo.

O novo companheiro de Jenny trata-se do modelo fotográfico, Eduardo Santos. O influenciador tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e compartilha com os internautas algumas fotos de seus trabalhos e um pouco da rotina.



Nas redes sociais, internautas opinaram sobre o novo relacionamento de Jenny: “É sobre ter sorte, né!?” “Ela merece ser feliz”. “Felicidades e vai com calma”. “Meu Deus!!! Ele parece muito com o ex dela”. “Tomara que agora dê certo. Na torcida”.



Contudo, vale lembrar que Jenny Miranda terminou o casamento com Fábio Gontijo em dezembro de 2023, mas o processo do divórcio só foi concluído em fevereiro deste ano. Na época, a ex-fazenda chegou a comemorar ao anunciar para o público que estava solteira.



Entretanto, apesar da comemoração por parte de Jenny, por ter assinado o divórcio, Fábio chegou a declarar na época, em entrevista à revista Quem: “Não entendo o porquê dela estar dizendo que está ‘comemorando o divórcio’. O que eu mais fiz pela Jenifer enquanto estivemos juntos foi defendê-la de tudo e de todos. Eu coloquei a vida dela à frente da minha, mesmo sabendo que eu só conhecia a versão da história que ela me contou”.

