Manu Bahtidão se pronuncia após acusação de desprezar fãs nos bastidores

Manu Bahtidão está sendo alvo de críticas nas redes sociais. Isso porque a cantora realizou um show no último domingo (19), durante a virada cultural de São Paulo, e teria descumprido uma promessa feito aos fãs



Acontece que a artista anunciou, ainda quando estava no palco, que ao final da apresentação, receberia crianças em seu camarim, para posar em fotos. O que não aconteceu, segundo as pessoas que estavam no local.



Contudo, assim que terminou a apresentação de Manu Bahtidão, em Campo Limpo, uma enorme fila teria se formado ao lado do palco, com pais e filhos ansiosos para encontrar a cantora. Mas a aglomeração durou pouco tempo. Logo, os adultos foram avisados por um funcionário da produção, que a artista tinha ido embora.



Entretanto, apesar da quantidade de acusações e reclamações na internet, Manu se pronunciou. “Pessoal, eu fiquei aguardando lá atrás e não chegou ninguém para eu atender e eu fui embora, entendeu?”, começou.



Por fim, Manu Bahtidão ainda acrescentou: “Foi isso que aconteceu. Eu atendi quem estava lá dentro. Eu bati ainda umas 20 fotos com as 20 pessoas e eu fui embora porque não tinha ninguém para eu atender, entendeu? Foi isso que aconteceu”.

Manu Bahtidão é acusada de desprezar fãs nos bastidores de show pic.twitter.com/X7lVrM400Y — Mariana Morais (@moraismarianam) May 20, 2024