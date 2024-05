Influenciador relata mau cheiro de corpos em decomposição nas águas do RS

O influenciador Robson Calabianqui, conhecido como Fuinhar, divulgou um forte relato em suas redes sociais no último sábado (18) sobre os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo ele, as águas estão com mau cheiro devido aos corpos em decomposição.

“Está insuportável ficar aqui na água, pessoal. O cheiro começou a ficar muito forte, porque a água começou a baixar. Ela baixando, começou a mostrar a porta e as janelas das casas, e as pessoas que não conseguiram sair a tempo da enchente estão cheirando mal”, afirmou Calabianqui.

O youtuber contou que os bombeiros já iniciaram o trabalho de retirada dos corpos das residências afetadas e lamentou a situação. “O que sobrou realmente foi um cemitério a céu aberto. É muito triste falar isso, sabe? Só que depois de tantos dias a gente aqui fica calejado de tudo o que a gente viu e presenciou, muitas coisas que a gente não expôs porque não era necessário”, desabafou.

Além disso, o influenciador também compartilhou um alerta recebido de uma pessoa não identificada. “Quando tiver garrafa pet assim, amarrado fixo, é corpo morto. Eles estão jogando tudo ali para o mercado, há uns 2, 3 quilômetros daqui. Então, toma cuidado, ‘tá’? Se você encontrar uma, me avisa porque a gente não pode passar em cima”, comentou o homem.

Situação no RS

Os dados da Defesa Civil apontam que mais de 157 pessoas perderam suas vidas na tragédia, além de 88 desaparecidos de mais de 657,8 mil desabrigados. As autoridades locais estão emitindo comunicados para alertar sobre os riscos de leptospirose, uma doença infecciosa transmitida pela urina de ratos e outros animais, para aqueles que entraram em contato com a água das enchentes.