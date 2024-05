Intérprete de Calton Banks revela que personagem acabou com sua carreira

Alfonso Ribeiro, conhecido por interpretar Carlton Banks, em Um Maluco no Pedaço, fez um desabafo sobre a carreira. Isso porque o ator acredita que o personagem fechou muitas portas de trabalho para ele.

Contudo, o artista garantiu que apesar das dificuldades que enfrentou na carreira após dar vida ao personagem Carlton, ele é grato pela oportunidade.“Foi um dos melhores papéis que tive a sorte de interpretar. Mas também foi um papel que me impediu de atuar novamente porque as pessoas não conseguiam me ver como outra coisa. O sacrifício foi não ter mais uma carreira como ator”, declarou em entrevista à Closer Weekly.



Em outro momento, Alfonso Ribeiro também relembrou: “Antes de qualquer episódio, nós íamos para o camarim do Will Smith, tocávamos música, dançávamos e construíamos uma ótima energia para nos prepararmos para a série. Essas são algumas ótimas lembranças de apenas estarmos juntos.”



Ainda durante o bate-papo, o artista quebrou o silêncio sobre ter o desejo de voltar para as telinhas: “Estou gostando de ser apresentador e estou muito feliz com isso. Mas, sim, eu voltaria a atuar se fosse exatamente a coisa certa”.



Vale lembrar que a série Um Maluco no Pedaço foi exibida entre os anos de 1990 e 1996. O enredo, que também conta com Will Smith, narra histórias engraçadas de um adolescente que, após arrumar se meter em confusões com moradores perigosos do bairro onde mora, acaba sendo enviado pela mãe para passar uma temporada na casa de seus tios ricos, Philip e Vivian Banks.