Mari Gonzalez e Pipo Marques são flagrados e aumentam rumores de affair

Mari Gonzalez e Pipo Marques postaram fotos supostamente no mesmo voo, a caminho da Europa e reforçaram burburinhos de que estão vivendo um affair. Os dois teriam ido prestigiar os shows de Bell Marques.

Entretanto, os indícios de que existe um novo casal se formando, não param por aí. Mari tem sido flagrada com frequência, em vídeos e fotos publicados nos stories da família Marques, que também está acompanhando a turnê.



Inclusive, nesta segunda-feira (20), Rafa, irmão de Pipo fez um registro dos pombinhos almoçando juntos no restaurante Jncquoi. Apesar disso, Mari Gonzalez e Pipo Marques não compartilharam a publicação.



Vale ressaltar que mesmo sem assumir o romance publicamente, tanto Gonzalez, quanto Pipo, já foram vistos algumas vezes no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, o que tem feito crescer os burburinhos de que os dois estão mais que juntos.



Além disso, é importante lembrar que as especulações sobre o novo casal tiveram início no fim de 2023. Na época, a assessoria de Pipo chegou a dizer que os dois eram apenas amigos. Já a influenciadora, também negou que os dois estivessem juntos.



