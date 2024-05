Globo traz "Vídeo Show" de volta para Eliana apresentar

Eliana está mesmo com a bola toda. Depois de anunciar sua saída do SBT, após 15 anos, para se aventurar na TV Globo, a apresentadora já tem destino certo dentro da emissora carioca. De acordo com o jornal O Globo, Eliana já teria equipe montada dentro da TV Globo, mesmo sem ainda ter se despedido oficialmente do SBT.

Ainda de acordo com as primeiras informações, a emissora teria planos de investir novamente num programa nos moldes do extinto "Vídeo Show" para que Eliana assuma a apresentação da atração. De acordo com as primeiras informações, a ideia da Globo a longo prazo seria preparar Eliana para assumir o lugar de Ana Maria Braga nas manhãs de sua programação.

Conforme a coluna Mariana Morais já havia antecipado, a participação de Eliana no "Criança Esperança", no ano passado, ascendeu um alerta vermelho na Globo. Ocorre que, desde então, a emissora vinha demonstrando interesse em trazer a apresentadora para seu casting. As negociações, inclusive, começaram efetivamente em novembro de 2023.

Segundo o site Notícias da TV, a Globo enxerga Eliana como maior "ativo" do SBT atualmente. O motivo? O fato de ser uma apresentadora mais jovem, mas ao mesmo tempo madura, carismática e com muito potencial comercial. Assim, teria despertado na emissora o desejo de escolhida como substituta de Ana Maria Braga no "Mais Você".

A previsão é que Eliana continue no SBT até junto deste ano, quando vence seu contrato. Ela já demonstrou não ter intenção de renovar e, sendo assim, o canal comunicou oficialmente o fim da parceria de trabalho entre ambas as partes, após 15 anos.