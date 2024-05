Faustão surge em rara aparição após transplante de rim

Faustão apareceu publicamente pela primeira vez, após se submeter a um transplante de rim, em abril deste ano. O apresentador, de 74 anos, foi flagrado em uma foto comemorando o aniversário do filho caçula.



O evento, em comemoração ao aniversariante Rodrigo, aconteceu na noite da última segunda-feira (20). Outros familiares de Fausto Silva também apareceram no registro, ao lado do comunicador, como a esposa e os demais filhos.

Entretanto, a comemoração parece que foi feita de forma surpresa para o caçula. Nas imagens, Rodrigo caminha ao lado da mãe, Luciana Cardoso, quando é surpreendido por familiares o aplaudindo e cantando parabéns.



Contudo, vale lembrar que Fausto Silva também é pai de João Guilherme e Lara Silva, responsável por divulgar o registro familiar. Lara, diferente de João e Rodrigo, é fruto do relacionamento de Faustão com Magda Colares.



Logo que percebe a presença do pai, o jovem que completou 16 anos, sorri e se apressa em direção a Fausto Silva. Nas redes sociais, internautas escreveram: “Um dos maiores comunicadores do país, vida longa pra ele”. “Que alegria pra esse filho ter um pai saudável em mais um aniversário”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Cardoso (@lucard)