Sidney Magal abre o jogo sobre sua homossexualidade nos bastidores da música

Sidney Magal marcou presença, na última segunda-feira (21), em uma cinema, de São Paulo, onde participou do lançamento de “Meu Sangue Ferve Por Você” e falou sobre sua bissexualidade. A história, com direção de Paulo Machline, narra a história do cantor e a trajetória do artista.

A cinebiografia conta com um elenco de peso, com atores como Emanuelle Araújo, Caco Ciocler e Julia Konrad. Além disso, quem dará vida ao personagem de Sidney, será o talentoso Filipe Bragança. Já para interpretar Magali, a atriz escolhida foi Giovana Cordeiro.

Entretanto, durante entrevista ao jornalista Marcos Bulques, Sidney Magal revelou: “Não tem nada que me arrependa e nada que eu ambicione. Eu sou uma pessoa que costumo sempre viver os meus momentos intensamente, assim foi quando eu comecei a cantar nas boates de Copacabana (Rio de Janeiro) no início da minha carreira”.

Em seguida, o cantor continua: “Quando fui convidado para ser homenageado nesse filme, onde minhas músicas são as mais homenageadas e minha mulher principalmente, eu fiquei muito feliz, porque é minha vida pessoal, isso quer dizer que eu consegui mostrar para o público que por trás de um artista existe um homem decente, romântico, sonhador, uma série de coisas que são importantes para a gente viver a vida, então tenho certeza que o filme vai servir para isso, para mostrar para as pessoas que por trás de artistas existem seres humanos que amam muito de verdade”.

Por fim, sobre a bissexualidade, Sidney afirmou: “Quer uma pessoa mais chamada de ‘bichinha’ como eu naquela época, não tinha né!? Era eu e Ney Matogrosso, eram (sic) as duas bichinhas do mercado musical e eu achava isso delicioso, porque era o olhar da pessoa. Cabia a mim ou desfazer aquela imagem ou não desfazer, simplesmente curtir ela enquanto ela fosse muito boa pra mim. E foi sempre muito bom”.