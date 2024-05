Xuxa Meneghel leva calote e entra na Justiça

Xuxa Meneghel está enfrentando problemas com seus bens. Isso porque a artista decidiu alugar uma propriedade no Rio de Janeiro e o inquilino não é um exemplo de bom pagador. Por essa razão, após ficar um bom tempo sem receber o aluguel, a famosa entrou na Justiça para reaver a propriedade.

A informação foi divulgada pelo jornalista Daniel Nascimento. O réu do processo vive no imóvel de Xuxa, localizado em São Conrado, desde 2014. Mas em maio de 2021, o inquilino começou a desonrar com os pagamentos devidos.

O aluguel do imóvel de Xuxa custa cerca de R$10 mil mensais. A propriedade fica de frente para a praia da zona sul do Rio. Entretanto, como o valor não estava sendo pago, em setembro de 2021, a artista fez um acordo com o atual inquilino.



A Rainha dos Baixinhos teria oferecido um desconto no valor total da dívida, além do parcelamento. Inicialmente o locatário teria aceitado o acordo, porém, em fevereiro de 2022, ele teria voltado a atrasar os pagamentos.



Contudo, atualmente o valor da dívida acumulada já totaliza R$ 97.469,67, fora os encargos adicionais. Agora, na Justiça, Xuxa aguarda a rescisão do contrato de locação, a retomada do imóvel e o recebimento dos valores devidos.