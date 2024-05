Éder Militão processa Karoline Lima e web aponta: "dor de cotovelo"

Éder Militão estaria processando a ex-companheira e mãe da filha dele, Karoline Lima, porque a influenciadora teria proibido a filha do casal de viajar com o jogador. O burburinho teria começado após a polêmica de que Tainá Castro, atual namorada do atleta, teria dado uma bronca em Cecília.

Segundo informações da Gossip do Dia, Karoline Dias teria feito uma exigência a Militão, para que ele viajasse com a criança. A influenciadora só iria autorizar a ida da filha caso o atleta contratasse uma nova babá, de confiança dela, para que a funcionária acompanhasse a menor nas viagens.



Contudo, parece que o jogador não se agradou do posicionamento da ex-companheira e decidiu mover uma ação contra Karol. Éder Militão teria inclusive entrado em desacordo com Karoline, pois ele não acha necessário que uma babá viaje junto com ele e a filha, além de não aceitar uma pessoa estranha em sua casa.



Entretanto, o processo também pede que Karoline seja proibida de se mudar de cidade, especificamente de São Paulo para o Rio de Janeiro. Isso porque ela a influenciadora estaria vivendo um novo affair, que iria atrapalhar a rotina da pequena Cecília. A tentativa do atleta teria sido para alfinetar a quantidade de troca de parceiros de Karol.



Por fim, vale ressaltar que já existe uma decisão que autoriza a viagem da criança com Éder Militão, em julho deste ano, para assistir a final da Champions. Contudo, no processo, o juiz determinou que a viagem só será possível se Cecília for acompanhada de uma pessoa de confiança da mãe.