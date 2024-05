Apresentador da Record é acusado de desviar R$ 500 mil em doações

Marcelo Castro, um dos principais repórteres da TV Record Bahia, está sendo investigado por desviar dinheiro que seria destinado ao tratamento de um tumor, de uma criança de apenas 1 ano de idade. O jornalista fez uma reportagem que pedia doação aos telespectadores, via pix, para ajudar o pequeno Guilherme.

Tudo começou em fevereiro de 2023. O jornalista fez uma matéria em que contava a história de Guilherme, uma criança diagnosticada com tumor no crânio e na barriga, que precisava do remédio 'Qarziba'. Porém, uma única ampola do medicamento custava cerca de 73 mil reais e o menino necessitava de cinco, o que somaria R$365, cuja família não tinha condições de arcar.

Contudo, sem ajuda do SUS para fornecer o medicamento, a reportagem tentou ajudar a família. Logo, Marcelo Castro, durante programa ao vivo, fez o apelo aos telespectadores, que doaram 109,5 mil reais. Porém, segundo a revista Piauí, a história começou a se enrolar e não ter um final tão feliz assim. Ao saber da história, o jogador de futebol Anderson Talisca, se comoveu e afirmou que doaria o valor de uma ampola. Mas, quando a equipe do atleta pediu a chave pix para fazer a transferência, o jornalista enviou dados de uma outra conta, diferente da divulgada durante o ao vivo.

Entretanto, a situação causou estranheza para o advogado do jogador, que por sua vez, entrou em contato com a emissora. A TV Record descobriu então que a chave pix divulgada no ao vivo pertencia a um barbeiro que não tinha nenhum vínculo com a empresa. Em seguida, uma outra informação constatada: dos 109,5 mil reais arrecadados durante o programa, apenas 40 mil chegaram à família do menino. A polícia civil foi acionada e descobriu que os outros 69,5 mil reais foram desviados por envolvidos em um esquema de desvio de Pix.



Por fim, a investigação da polícia revelou que Marcelo Castro roubou 27 mil reais, do dinheiro doado à criança. Além dele, o barbeiro, que era dono da chave pix e o editor-chefe do programa, também receberam parte do dinheiro desviado. Após toda a repercussão, uma notícia mais triste tomou conta da história: o bebê, de apenas 1 ano de idade, não resistiu e faleceu dias depois.

Roubos já aconteciam há anos

Segundo a revista Piauí, que teve acesso ao relatório final da investigação, o repórter Marcelo Castro e o editor-chefe Jamerson Oliveira, lideram um esquema criminoso. Os jornalistas desviaram entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023, mais 500 mil reais em doações do público.