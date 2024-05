Isabelle Nogueira abre o jogo sobre relação com Matteus

A ex-BBB Isabelle Nogueira participou do podcast "Poddelas" com Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, nesta quinta-feira (23), e abriu o jogo sobre como tem sido o namoro com Matteus Amaral. Apesar da distância, os dois não se desgrudaram desde o fim do BBB 24.

Durante a entrevista, a dançarina confessou que a distância é um problema: "Essa distância realmente é uma coisa que implica. Mas eu acho que quando a gente quer, a gente faz, a gente faz valer a pena. De alguma forma criando mais expectativa, mais saudade também", iniciou.

Em seguida, Isabelle Nogueira revelou detalhes de como eles fazem para se sentirem perto. "A gente se fala todos os dias, se liga por vídeo. 'Bora dormir junto Matteus? Vão bora!'... A gente conversa muito por vídeo chamada quando a gente está longe. As vezes eu com sono eu deixo o telefone assim [parado] e dorme se vendo. A gente fica horas no telefone".

Conhecida como Cunhã, também abriu o jogo que só encontrou a família de Matteus uma vez desde que deixou o reality show. "Conheci a família do Matteus. Conheci a mãe, o padrasto e o irmão no avião". Contudo, ela afirma que ele já conheceu toda a família dela. "Ele já conheceu toda a minha família, meus amigos, todo mundo já", revelou.

Por fim, Isabelle não descartou o desejo de passar dias com na cidade de Matteus para conhecer toda a família do ex-BBB. "Eu tenho planos de ir pra lá em breve pra conhecer a terra dele", pontuou a dançarina durante a entrevista.