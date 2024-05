Netflix volta aumentar assinaturas e gera polêmica

Nesta quinta-feira (23), assinantes da Netflix foram surpreendidos com a nova tabela de preços dos planos. O reajuste inesperado gerou revolta nas redes sociais e os responsáveis pela plataforma foram detonados pelos internautas.

Acontece que, a Netflix sempre foi uma plataforma de streaming conhecida por ter valores acessíveis. E não é de hoje que eles vem perdendo assinaturas devido a mudanças que estão tornando a plataforma cada vez menos acessível.

A partir de agora, o pacote mais barato de acesso ao streaming passa de R$18,90 para R$20,90. Com isso, o valor do pacote mais caro do serviço passa de R$39,90 para R$44,90. No entanto, na web, os internautas afirmaram que não foram avisados. "Cabe um processo? Não é necessário avisar o aumento?", disparou uma pessoa.

Outros assinantes também opinaram: "Sem nenhum aviso prévio fui lá e cancelei", escreveu uma pessoa afirmando que saiu do streaming. "Caríssimo e não tem nada, séries demoram anos pra sair temporada", detonou outro internauta.

Por meio de nota, a Netflix explicou que o aumento dos preços está acontecendo devido a crescente conteúdo aos assinantes. “Oferecemos uma variedade de preços e planos que se ajustam a diversas necessidades. Para oferecer cada vez mais opções de entretenimento aos nossos assinantes, ocasionalmente atualizamos nossos preços. A partir de hoje, nossos preços no Brasil começam a partir de R$ 20,90”.

