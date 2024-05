Xamã com "mão boba" em Nanda Costa? Entenda o que rolou

A calça da atriz Nanda Costa chamou atenção durante um evento do Globoplay. Um vídeo de Nanda ao lado do cantor Xamã, enquanto passavam pela área de imprensa do evento, repercutiu bastante. O motivo? A gente te explica agora.

Os dois estavam no local quando foram tirar fotos juntos. A mão pintada na calça de Nanda tinha o mesmo tom de pele de Xamã, que ao estar do lado da atriz, parecia estar tocando em suas partes íntimas. A ilusão de ótica causou burburinho nas redes sociais.

A situação gerou um grande alvoroço na internet, com a cena se tornando viral rapidamente. Os internautas não perderam tempo e começaram a fazer memes e relatarem os “sustos” ao passarem o olho pelas imagens na primeira vez.

“Meu Deus, eu já estava julgando horrores o Xamã com a mão nas partes dela”, comentou uma internauta. “Jurei que era a mão do Xamã, socorro!”, retrucou outra seguidora. “Eu já ri tanto disso...”, acrescentou um seguidor. “Eu tentando entender como o braço do Xamã era tão comprido”, completou outro seguidor.

Até o momento, nem o cantor Xamã ou a atriz Nanda Costa, se pronunciaram sobre a ilusão de ótica causada pela pintura na calça da artista.