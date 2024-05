Ex-BBB Lucas Buda e família são assaltados no Rio

O ex-BBB Lucas Henrique, conhecido como Lucas Buda, relatou ter sido assaltado na madrugada deste domingo (26) no Rio de Janeiro. Ele não especificou exatamente onde o crime ocorreu.

Segundo um comunicado nas redes sociais, Buda e parentes haviam saído do Festival Doce Maravilha, no Jockey Club, na Gávea, Zona Sul do Rio. Enquanto voltavam para casa, foram abordados por criminosos.

Depois do ocorrido, o ex-brother publicou um story sobre o incidente. “Passando aqui para dizer para vocês que eu estou bem, apesar do que aconteceu”, relatou Buda através de seu perfil oficial no instagram.

“Pouquinho antes de chegar em casa, fomos interceptados por um veículo, e três pessoas armadas levaram tudo: celular, relógio, documentos, carteira”, descreveu. Ele agradeceu a Deus pela vida e por estar bem, apesar do fato.

Na internet, mensagens de afeto, lamento e preocupação pelo episódio sofrido por Buda e sua família repercutem no perfil do ex-brother: “Todos estão bem?”, perguntou uma seguidora. “Meu Deus! Que bom que estão bem fisicamente, que o trauma passe e tudo possa retornar com o tempo”, escreveu outro seguidor.