Lívia Andrade faz insinuação polêmica e deixa Micael Borges constrangido

No último domingo (26), a apresentadora Lívia Andrade pisou na bola ao cometer uma gafe, criando um clima tenso com o ator Micael Borges durante o Dança dos Famosos. Tudo começou após a apresentação do ator com sua parceira no palco do Domingão. A loira, então, pediu licença para fazer um comentário sobre a performance da dupla e começou a falar sobre a química entre os dois no palco: foi aí que os comentários controversos surgiram.

"Vocês arrasaram, pensem em um casal, quebraria uma cama... Não se pode juntar duas pessoas assim. É muita energia. Falando nisso, Luciano, estamos aqui no processo de eliminação, formamos algum casal ou não? Perguntemos a você", começou ela. O apresentador Luciano Huck, então, continuou: "Acho que ela está insinuando que vocês estão juntos".

O ator rapidamente demonstrou desconforto, interrompeu a conversa e fez questão de afirmar que é comprometido. "Você pode mandar um beijo para Heloisy? Minha esposa há 11 anos. Para eu estar aqui disponível, minha mulher está em casa cuidando do nosso filho", completou.

Até o momento, nem Micael ou Lívia se pronunciaram sobre o episódio ocorrido no último domingo. Nas redes sociais, internautas dispararam contra as falas da apresentadora: “Achei ele super educado. Ela foi inconveniente”, comentou uma seguidora.