Mari Gonzalez e Pipo Marques: Veja primeiras imagens do casal

Após o fim de seu noivado com Jonas Sulzbach, a ex-BBB Mari Gonzalez parece estar em um novo relacionamento. Recentemente, a influenciadora foi associada ao cantor Pipo Marques, e ambos estão evidenciando seu romance ao público.

Depois de ser vista em uma viagem com a família de Pipo em Portugal, o artista compartilhou um álbum da viagem no Instagram, no qual Mari apareceu em algumas imagens. No final da publicação, Pipo incluiu um vídeo onde a ex-BBB aparece socializando e se divertindo.

Além disso, se todas essas postagens já não fossem provas suficientes do novo romance, no último domingo (26), Mari apareceu coladinha com o cantor curtindo o show de seu pai, Bell Marques, em Lisboa, Portugal.

Vale lembrar que, de acordo com o Bnews, antes de Mari, o cantor já foi envolvido com a modelo e influenciadora Nicole Bahls, a ex-fazendeira Bárbara Evans, a médica Laíse Leal, a ex de Rodolffo, Aiane Freitas e, por fim, foi apontado até mesmo como affair de ninguém menos que Anitta.

Na internet, comentários na publicação recente do cantor mostram total apoio ao romance entre os dois: “Amando ver Mari nessa família”, comentou uma seguidora de Pipo. “Agora sim a Mari entrou para a família! Que seja feliz!”.