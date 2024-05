Rodrigo Faro se pronuncia após ser acusado de fraude envolvendo cidadania italiana

Rodrigo Faro se pronunciou na tarde desta segunda-feira (27), após ter o nome envolvido em polêmica de falsificação de documentos e compra de cidadania italiana. O apresentador emitiu uma nota oficial através das redes sociais.



No pronunciamento, a equipe do comunicador começa: "Declaramos que no ano de 2021, indicado por um amigo que já havia tirado seu passaporte italiano, Rodrigo Faro deu início ao processo de cidadania italiana para adquirir o passaporte para ele e sua família. Rodrigo, através de seus advogados aqui no Brasil, forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos".



Em seguida, a nota acrescenta: "Hoje pela manhã, dia 27 de maio, Rodrigo, bem como qualquer outro cliente que tenha contratado os serviços do referido escritório, foi pego de surpresa com o suposto envolvimento deles em um esquema de corrupção para obtenção da cidadania de passaporte italiano".



Entretanto, ainda no comunicado, os advogados de Faro alegam que o artista e a esposa foram vítimas do esquema. "As matérias repercutidas na imprensa brasileira deixam claro que Rodrigo e sua esposa foram citados como beneficiários do esquema, ou seja, foram vítimas desse escritório e de sua equipe, uma vez que contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idônea, e que seguia. Com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos".



Contudo, eles afirmam que o apresentador já deu início aos trâmites legais. "Rodrigo já acionou seus advogados aqui no Brasil para que todo esse mal-entendido seja resolvido e para que seus devidos responsáveis por esse suposto esquema de corrupção sejam devidamente punidos".

