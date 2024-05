Ex-babá detona Karoline Lima em prints vazados

A treta entre Karoline Lima e Éder Militão ganhou um novo capítulo, após vazarem prints da conversa de uma ex-babá de Cecília com uma empregada doméstica do atleta. No diálogo, a funcionária critica a influenciadora e chega a definir Karol como uma péssima mãe.

Na troca de mensagens divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, a doméstica começa: “E que vergonha. Éder faz tudo pela Cecília. Na verdade, eu acho que ela não sabe o que é ser uma mãe”. E então, a Babá que trabalhou por três meses cuidando de Cecília, diz: “Eu tenho a mesma opinião que a sua, não sabe o que é ser mãe e Éder faz tudo pela Cecília. Ela fica fazendo fotos, mas não sabe nem preparar uma mamadeira”.



Contudo, em outro momento, a babá diz ter recebido uma ligação da mãe da influenciadora e comenta: “Me ligou um dia a mãe da Karol e me disse que cuidasse muito da Karol porque ela estava deprimida e precisava de carinho. Mas quando sai da festa às 7h da manhã, quando ela ia na discoteca e quando fica bêbada, não está deprimida”. “A mim me parece um pouco cara de pau. Só quer que o Éder pague tudo. Sempre fala de dinheiro e que o Éder não paga o suficiente. Que ela teve que gastar dinheiro para comprar roupa para a Cecília, etc… Pois como mãe terá que comprar roupa para a sua filha”.



Além disso, as funcionárias reclamam sobre o fedor da criança quando vem da casa de Karoline. A doméstica que trabalha para Militão diz: “Todas as vezes que a Cecília chega aqui, chega com um cheiro de vômito. E se fosse por mim, não deixava que voltasse pra Karol, eu ficava com ela”. Em seguida, a cuidadora de Cecília acrescenta: “Porque não a troca, cada noite, quando eu chego tem a fralda super suja, a roupa cheia de restos. Eu não a deixaria voltar”.



Por fim, a colaboradora do atleta alfineta: “Essa mulher, de verdade, me dá nojo. Não consigo nem escutar a voz dela que já me dá nos nervos” A babá acrescenta: “A coisa é que seguramente quando for trabalhar hoje, me pergunte se estou chateada ou algo… vai ver”. A funcionária então aconselha: “Se te perguntar algo, diga que a ordem partiu de Éder e nada mais”.