MC Bin cita danos causados pelo BBB 24 e afirma: "começar tratamento"

MC BIN usou as redes sociais, nesta segunda-feira (27) para fazer um desabafo e abrir o coração aos fãs. O ex-participante do “BBB 24” revelou que precisará iniciar um tratamento para tratar a crise de ansiedade que desenvolveu durante o reality show.

O funkeiro escreveu no X, antigo twitter: “Boa tarde família, vou começar um tratamento para alguns tic de ansiedade que surgiram durante o tempo que estava no BBB e outros que eu já tinha antes, mas se agravou por conta da ansiedade no período que estava na casa”.



Em seguida, ele tenta tranquilizar os fãs e esclarece: “Hoje estou de boa, porém preferi fazer o tratamento”. Logo após o comunicado, um seguidor de BIN aconselha que ele também faça terapia em conjunto com o tratamento. O ex-BBB concorda: “Mas eu vou fazer”.



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Que bom falar nesse assunto , meu marido tem e às vezes o tic está a mil, depende de como ele está! Mas é muito importante você tocar nesse assunto. Muitas pessoas nem imaginam, é incontrolável, mas é tratável”. “É isso aí, Binn. É preciso estar bem pra que tudo flua bem, cuidar da saúde mental é a melhor coisa”.



Por fim, outros acrescentaram: “Binn, se cuida sim. Se você anda ansioso, procure terapia mesmo, para aprender a lidar com isso. Eu tive síndrome do pânico e a psicóloga me curou!” “Binn, faz vídeo junto com um especialista no assunto para explicar, tirar dúvidas e tratamentos alternativos. Com certeza, há muitos com o mesmo problema e isso vai ajudar muito”.



