Beatriz e Alane se evitam em evento promovido por Juliette

Parece que o Clima entre Beatriz Reis e Alane Dias não está nada bom. A filha do Dennis DJ, Tília, revelou em um vídeo publicado nas redes sociais, que as ex-participantes do ‘BBB 24’ se evitaram durante o evento de Juliette, ‘São JUão’.

No relato descrito por Tília, ela detalha como foi os bastidores do evento. "Tinha a Bia do Brás e tinha a Alane. Eu fiquei passada porque até então, a Bia e a Alane eram melhores amigas, simplesmente não estavam juntas na festa”.



Em seguida, a filha de Dennis DJ alfineta sobre a possibilidade das ex-bbb's negarem o climão. “E que viralize isso, para elas falarem: 'A gente tava sim'. E não estavam não, eu fiquei olhando vocês do início ao fim, e vocês não estavam juntas na festa".



Contudo, a funkeira enfatizou: "Não disse que elas não se cumprimentaram, disse que elas não ficaram juntas. Parecia que era obrigatório elas ficarem 500 metros de distância. Onde uma ficava, a outra não ficava. Não ficaram juntas, isso não foi só eu que disse".



Nas redes sociais, internautas escreveram: “A Alane só suportou a Bia e o Davi porque achava eles fortes, fim”. “Alane, assim como nós aqui fora, odiava a Bia! Só fingia gostar por causa do jogo!” “Todo mundo reparou que a Alane não quer estar muito perto da Bia”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)