Oruam sai em defesa de Neymar em treta com Piovani

A briga está crescendo e os personagens também! Quem saiu em defesa do jogador Neymar, durante a confusão envolvendo o jogador e a influenciadora Luana Piovani, foi o rapper Oruam. O filho do presidiário Marcinho VP pediu aos fãs para que ataquem a apresentadora.

Nas redes sociais, Mauro, conhecido como Oruam, convocou aos mais de oito milhões de seguidores a xingarem Piovani. "Papo reto, mano. Meus fãs malucos. Vai no Instagram da Luana Piovani aí. Xinga ela de tudo quanto é nome. Com o Neymar ninguém mexe." em seguida, deferiu palavras de baixo calão.

A confusão toda começou com a polêmica de que Neymar estaria envolvido em um projeto sobre questões ambientais, apoiando a privatização das praias no Brasil. O caso repercutiu entre os famosos e Luana Piovani correu para as redes sociais para desabafar e dizer o que pensa.

Nas redes sociais, a atriz chegou a pedir apoio aos seguidores. "Quero lembrar que todos devem votar contra a privatização das praias. A gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra quando falei que era difícil ser cidadão no Brasil?, comentou ela.

Nessa polêmica, os internautas ficaram divididos. Há quem apoie o atacante do Al Hillal, e quem se solidariza com a causa da ex-mulher do Pedro Scooby. "Ela é tão legal que o filho foi morar com o pai", disse um internauta. "Luana falando o que todo mundo queria falar e Neymar respondendo como um moleque da quinta série", comentou outro usuário da web.