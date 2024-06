José de Abreu perde a linha e toca em ferida de Murilo Rosa

A confusão envolvendo José de Abreu e Murilo Rosa continuou, no último domingo (2). Após o clube Vasco da Gama perder de 6x1 para o Flamengo, Abreu compartilhou fotos de Murilo vestindo a camisa do time cruzmaltino ao lado do pai e seu filho. Na legenda, José de Abreu não poupou o sarcasmo e o deboche. “Vai que é sua Murilo Rosa! 6 tá bom?".

Nas redes sociais, o artista publicou uma foto com a palavra "inaceitável" e comentou sobre a atitude do "colega" de trabalho. "Caramba, o José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade.", disse ele.

Murilo continuou o discurso e descreveu como recebeu a postagem do ator, e as providências que serão tomadas após o episódio. "Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando a minha família, os meus maiores afetos. Mas não revidarei.", comentou o artista.

Ator ameaça acionar Justiça

Além disso, o ator ainda ameaçou acionar a Justiça. "Para isso existe Justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas...", finalizou ele.

Mau hálito causa desavenças

Vale lembrar que, tudo começou durante uma live em que a atriz Maria Zilda revelou que o ator José de Abreu tem mau hálito. Ela compartilhou essa informação com o ator Murilo Rosa, que também mencionou ter tido uma desavença com José de Abreu no passado, durante a série "Casa das 7 Mulheres".

