Neymar detona Diogo Defante e desabafa: "conheceu minha intimidade"

Parece que o clima pesou também entre Diogo Defante e Neymar Jr. Desde que se mostrou a favor da privatização de praias, o jogador tem sido vítima de críticas e sarcasmo na internet. Após a longa discussão com Luana Piovani, dessa vez o atleta perdeu a paciência com o humorista. Isso porque, nesta sexta-feira (31), Defante fez um trocadilho que supostamente foi direcionado ao craque.

O humorista publicou no X, antigo twitter, um possível deboche sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de privatização das praias. Diogo Defante escreveu: “Privatiza a cabeça do meu pa*”. Logo após a declaração, internautas escreveram: "Liga para o Neymar domingo e fala isso". "Sai fora, Defante. Deixa o Ney, pelo menos ele não mudou depois que enriqueceu".

Contudo, após visualizar a postagem de Defante, Neymar se irritou e usou as redes sociais para criticar o humorista. O jogador compartilhou no stories uma foto de Diogo e escreveu: "Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi pra que levasse ele em casa.. foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga pra ganhar ibope... FANFARRÃO, OTÁRIO!!"

Por fim, o atleta parece ter se arrependido. Pouco tempo após fazer a publicação, Neymar Jr apagou o storie. Já Diogo Defante resolveu pedir desculpas ao jogador. O humorista publicou um vídeo no Instagram em que disse: "Pô, aí, maior climão. Peço perdão ao Neymar Jr". Ele ainda escreveu: "Me passei completamente".

Entretanto, após o bafafá, internautas opinaram: "Mas quando foi que o Defante citou o nome do novo inominável?" "Ué, mas não foi o próprio menino Ney que soltou um comunicado falando que não tem nada a ver com privatização das praias?! Se ofendeu por que, gente?". "Amigo de verdade não defende suas burradas! Caso contrário, puxa saco". "Não pode discordar do menino Ney porque ele fica bravinho".

