Atriz de Renascer que passou por redesignação sexual se emociona com primeiro xixi

Gabriela Loran publicou uma sequência de vídeos no Instagram em que compartilha o registro do primeiro xixi após passar por uma cirurgia de redesignação sexual. A atriz, que viveu Maitê, na novela Renascer, realizou o procedimento há cerca de quatro meses, na Tailândia, e decidiu mostrar aos fãs a emoção que sentiu no pós operatório.

Na legenda da publicação em seu perfil oficial, Gabriela Loran escreveu: "A EMOÇÃO DO PRIMEIRO XIXI - é algo indescritível. Passando com esse drop para avisar que próximo sábado e domingo tem mais vídeo sobre esse processo lindo e emocionante que vivi". A publicação contém quatro registros do momento que marcou a realização do sonho da atriz.

Além disso, em uma das cenas, a atriz aparece retirando a sonda e o cateter, com a ajuda de uma enfermeira, para que ela consiga urinar. Gabriela então desabafa: “Esse vídeo foi gravado 12 dias depois da cirurgia, que foi realizada dia 30/01/2024. Com 12 dias, retirei a sonda e fiz meu primeiro xixi!"

Contudo, logo após conseguir fazer o xixi, a atriz declara: “Gente, que loucura. Não doeu nada. É tão gostoso, fiz tanto xixi". Em seguida, ela continua: "Tirou o cateter, tirou a sonda, não senti nada. É uma emoção muito louca, meu Deus. Que felicidade, parece que estou voltando para casa, parece que sempre fui assim”, finaliza.

Por fim, ela disse: "Lembro de chegar no hotel e me debulhar em lágrimas. Queria ter palavras pra descrever o sentimento e a sensação que senti. Mas é algo realmente surreal. É que se eu sempre estivesse sido assim. Mas ao mesmo tempo é tudo novo. Loucura Loucura! Sonhos se tornam realidade". Nas redes sociais, internautas escreveram: "Eu emocionada vendo alguém fazer xixi". "Tudo pelo engajamento, intimidade sendo exposta". "Feliz por você se encontrar com quem você é!"

